Futsal, il Santa Elisabetta vince la Coppa Trinacria

Dopo la vittoria del campionato di serie D e la conseguente promozione in C2, il Santa Elisabetta Futsal si aggiudica anche la Coppa Trinacria di Calcio a 5 battendo la formazione under 21 della Fulgentissima per 8 a 7.

La finale si è giocata a Santa Elisabetta davanti ad un pubblico entusiasta con tanti tifosi provenienti da Naro.

“E’ stata una stagione eccezionale – ha detto il presidente Fragapane – Abbiamo regalato un sogno ai nostri tifosi, un momento storico per Santa Elisabetta” ha concluso.

“Sono orgogliosa di questo progetto – ha detto la dirigente Adriana Catalano – all’inizio era solo un sogno ma nel corso della stagione è diventata realtà per tutto il paese che è coinvolto a trecento sessanta gradi e non ha fatto mancare l’appoggio alla società. Dopo una stagione entusiasmante, abbiamo chiuso con una vittoria in Coppa Trinacria, siamo felici” ha concluso Adriana Catalano.