S.Elisabetta, acquistato nuovo scuolabus per il trasporto dei bimbi

“Sono molto felice e compiaciuto di poter annunciare che è stato precontrattualizzato e opzionato il nuovo scuolabus del Comune di Santa Elisabetta per il trasporto dei piccoli che frequentano le materne e le elementari”, così il sindaco Mimmo Gueli.

Il nuovo pulmino, un Iveco Daily il cui costo ammonta a circa 75.000 euro, è totalmente coperto da un finanziamento comunitario che l’amministrazione è riuscita ad intercettare.

È dotato di cinture di sicurezza per tutti posti, con una capienza fino a 28 alunni e massimo comfort con aria condizionata.

“L’investimento, da tanto tempo inseguito, si è reso necessario per rinnovare il parco mezzi oramai obsoleto, in termini di sicurezza, comfort, minori consumi ma, soprattutto, per garantire un migliore e sicuro servizio a tutti i nostri bambini che, ricordo, è offerto a costo zero diversamente da quanto accade in tanti altri comuni”, ha continuato il primo cittadino.

“Visionato il mezzo allestito in azienda a Cosenza e curato le procedure di acquisto, ringrazio di cuore con tutta l’amministrazione i nostri funzionari che hanno seguito il finanziamento e l’acquisto, sempre efficienti e disponibili per ogni evenienza. Un grande regalo di Natale per tutti, Il lavoro continua e noi ci siamo”, ha concluso il sindaco Gueli.