Incendio boschivo a Santa Margherita di Belice, chiusa temporaneamente la Ss188

Sulla strada statale 188 “Centro Occidentale Sicula” a causa di un incendio presso il vallone Dragonara, è temporaneamente chiuso al traffico, in entrambe le direzioni, il tratto compreso tra il km 77,200 e il km 80,000 a Santa Margherita di Belice, in provincia di Agrigento,

Al momento il traffico viene deviato lungo percorsi alternativi segnalati in loco.

Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco per domare le fiamme, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione. La viabilità verrà ripristinata non appena possibile.