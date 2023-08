Prosegue la raccolta fondi per l’Oasi Ohana, Calasanzio: “salvateci dall’abbandono”

“Purtroppo siamo arrivati ad un punto assai complicato. Spese veterinarie, spese per il cibo, per gli stalli, per le pensioni, per i medicinali. Quasi seimila euro di scoperto che bisogna saldare”. A questo messaggio GoFundMe di Chiara Calasanzio – che da anni gestisce l’Oasi Ohana di Santa Margherita Belice (AG), il rifugio per cani abbandonati o reduci da maltrattamenti e vita randagia – oltre 286 persone hanno risposto con una donazione per contrastare l’emergenza abbandono. Così in circa tre giorni sono stati raccolti 8mila euro, fondi che serviranno a coprire le spese che l’Oasi Ohana sostiene per portare avanti il rifugio.

L’Oasi Ohana, da tempo un punto di riferimento per molti amanti degli amici a 4 zampe, vive grazie alla generosità di molte persone che hanno permesso al rifugio di riuscire a far fronte in questi anni ai bisogni degli animali, all’emergenza abbandono soprattutto nel periodo estivo, e a realizzare i lavori di ampliamento.

La raccolta fondi è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/raccolta-per-salvare-ohana-dal-collasso