Santa Margherita Belice “abbraccia” Benito Milione: domani i funerali 

Si celebreranno domani pomeriggio alle ore 16, presso la chiesa Madre di Santa Margherita Belice, i funerali di Benito Milione, il 34enne deceduto negli scorsi giorni in ospedale dopo un ricoverato di oltre un mese in seguito ad un brutto incidente stradale. La salma del margheritese è arrivata in Paese ed è stata accolta da parenti e amici. Un lungo applauso ha accompagnato il passaggio del feretro. La famiglia intanto, con un grande gesto di generosità ha dato il consenso alla donazione degli organi.

Milione è rimasto vittima di un terribile incidente lo scorso 30 luglio tra Partano e Selinunte. Il giovane viaggiava a bordo di una Mercedes insieme ad altri tre compaesani. Poi lo schianto con un’altra auto con a bordo una coppia di coniugi di Castelvetrano. Le sue condizioni sono apparse fin da subito critiche e per questo era stato trasferito al Trauma Center di Palermo. Dopo quaranta giorni di ricovero è arrivata la tragica notizia.