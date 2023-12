Disservizi Tim a S.Stefano Quisquina, il sindaco chiede risoluzione del guasto

Il Sindaco di S.Stefano Quisquina Francesco Cacciatore ha inviato una lettera al Dirigente responsabile dei Rapporti con le Istituzioni Locali TIM per segnalare i tanti disservizi che stanno vivendo le famiglie e le aziende alle prese da molti giorni con problemi alla linea fissa telefonica. Un disservizio grave, che non si risolve malgrado le continue segnalazioni e solleciti dei cittadini.

“Pur non essendo di stretta competenza istituzionale del Comune ma trattandosi di servizio pubblico ho chiesto inoltre la risoluzione immediata del guasto e la possibilità di valutare forme di storno delle scadenze tariffarie vista l’impossibilità impossibilità per l’utenza di usufruire del servizio insostituibile per un periodo così lungo”, dichiara il sindaco Cacciatore.