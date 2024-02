S.Stefano di Quisquina, completati i lavori del parco giochi della Villa comunale

Dopo il primo intervento dello scorso anno, sono stati completati i lavori di riqualificazione e sistemazione del parco giochi della Villa Comunale a Santo Stefano di Quisquina compreso il prato, la staccionata in legno, la collocazione di tanti nuovi giochi inclusivi, altalene, scivoli, adatti alla fruizione di tutti i bambini e la rimozione dei vecchi giochi in metallo fuori norma e arrugginiti.

“Dopo il Campo da Tennis, di bocce, l’area Fitness, stiamo ultimando – ha dichiarato il sindaco Francesco Cacciatore – il programma di riqualificazione delle infrastrutture sociali. Ci appelliamo al senso civico e alla tutela del patrimonio pubblico. Soltanto prendendoci cura di ciò che appartiene a tutti saremo in grado di offrire e vivere spazi comuni adeguati all’esigenza di decoro urbano e funzionalità di una comunità”.