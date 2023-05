S. Stefano Quisquina, il consiglio approva piano finanziario idrico e servizio rifiuti

Il Consiglio Comunale di S. Stefano Quisquina, convocato dal Presidente Enzo Greco Lucchina, ha approvato all’unanimità il Piano economico finanziario del Servizio Idrico Integrato e il Piano economico finanziario del Servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti per l’esercizio finanziario 2023, e le relative articolazioni tariffarie.

Il Consiglio comunale ha manifestato apprezzamento per il livello di efficienza e di economicità del Servizio di raccolta dei Rifiuti svolto dalla società in house del Comune di S. Stefano Quisquina, Quisquina Ambiente s.r.l., il cui costo è stato mantenuto nella stessa misura di quello dell’esercizio precedente, nonostante i previsti aumenti dei conferimenti in discarica.

Di uguale tenore sono state le considerazioni dei Consiglieri Comunali sul servizio idrico, svolto in forma diretta dal Comune di S. Stefano Quisquina ai sensi dell’art. 147 comma 2 bis del D.lgs 152/2006, in termini di efficienza, efficacia ed economicità, nonostante l’incremento tariffario del 2% stabilito dalla deliberazione di ARERA n. 580/2018 in applicazione dello schema regolatorio di convergenza, imprescindibile per il mantenimento della gestione in forma diretta in regime di salvaguardia. Con l’approvazione dei piani finanziari dei due servizi sono state anche adottate le relative articolazioni tariffarie.

Nella stessa seduta sono state approvate all’unanimità tutte le proposte riguardanti gli atti propedeutici all’approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025, ed in particolare: il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025, con il relativo elenco annuale 2023; il Piano Biennale delle Forniture e dei Servizi 2022/2024; l’Imposta Municipale Propria (IMU), col mantenimento delle aliquote dell’anno precedente; il Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e mercatale; la Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del Comune.

Sono state inoltre ratificate con voto unanime due variazioni di bilancio deliberate dalla Giunta Comunale riguardanti l’iscrizione in bilancio della somma di € 33.319,00, a valere sulle risorse del PNRR, assegnata al Comune dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’implementazione della piattaforma digitale, e della somma di € 30.000,00 assegnata al Comune dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre nell’ambito delle risorse del PNRR, per la realizzazione di un percorso attrezzato all’interno della Villa comunale.

Particolare rilievo nella seduta del Consiglio Comunale ha avuto l’approvazione all’unanimità dello Schema di Convenzione per la costituzione dell’Autorità Territoriale Area Interna Sicani comprendente i Comuni di Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Montallegro, Ribera, San Biagio Platani, S. Stefani Quisquina e Villafranca Sicula. La costituenda Autorità Territoriale dovrà assolvere alle funzioni di programmazione delle Strategie Territoriali e di selezione e attuazione del programma degli interventi a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027 e offrirà, pertanto, importanti opportunità di sviluppo per i territori dell’Area Interna dei Sicani.