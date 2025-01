Idee e azioni per la cultura, incontro tra l’amministrazione di Sciacca e le associazioni

Idee e azioni per la cultura. Il sindaco Fabio Termine e l’assessore Simone Di Paola hanno promosso un tavolo aperto con le associazioni e le realtà che operano a Sciacca in vari ambiti: nel teatro, nella letteratura, nell’arte, nella musica, nella danza ecc. L’incontro è stato programmato per mercoledì 22 gennaio, con inizio alle ore 18, nella Sala Blasco del Palazzo comunale.

Il sindaco Fabio Termine e l’assessore Simone Di Paola invitano alla partecipazione quanti fanno della cultura la propria ragione di esistere e che contribuiscono allo sviluppo e promozione del territorio.

“Incontreremo – dichiarano – chi opera da tanti anni in città, facendola crescere con innumerevoli attività in diversi campi. L’obiettivo è quello di un confronto. Ci metteremo innanzitutto in ascolto, per acquisire nuove idee, nuove proposte, da trasformare in azioni, da inserire in un programma di iniziative e di progetti che contenga delle priorità condivise e su cui lavorare intensamente sottoponendole anche a enti di livello superiore, come la Regione Siciliana. Sciacca vanta con orgoglio importanti realtà e personalità che meritano la massima attenzione delle istituzioni a ogni livello, non solo locale. E in questo 2025 vogliamo dire la nostra come città di cultura”.

Il sindaco Fabio Termine, l’assessore alla Cultura Simone Di Paola, e l’assessore al Turismo Francesco Dimino, nel comunicare che, dopo innumerevoli e ripetute sollecitazioni, è stato possibile, finalmente, fissare un incontro, previsto per venerdì 24 gennaio 2025 a Sciacca con i vertici del CDA Agrigento Capitale della Cultura 2025, manifestano tutta la loro “amarezza per il fatto che, con incomprensibile ed imperdonabile ritardo, la macchina organizzativa di un evento così importante, soltanto adesso ha iniziato a coinvolgere il nostro comune, in quella che avrebbe dovuto essere (speriamo possa ancora essere) una pagina epocale della storia di questo territorio, manifestando perplessità rispetto ad un modello organizzativo, che incontra non poche riserve. Considerazioni che, ad apertura del tavolo istituzionale, faremo presente alle autorità preposte”.