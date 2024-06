Incendio ristorante Sciacca, il Comune anticipa 65 mila euro per bonifica

Sarà il comune di Sciacca ad anticipare 65 mila euro per la bonifica dell’area in contrada Stazzone dove, lo scorso 18 giugno, è stato distrutto da un incendio il ristorante Al Porticello. L’urgenza di un intervento sostitutivo (l’ente dovrà poi rivalersi sul proprietario dell’immobile, che al momento non è stato in grado di fronteggiare la spesa) è dovuta alla presenza di amianto che copriva il manufatto in legno, andato a fuoco probabilmente per un corto circuito. L’allarme eternit aveva indotto i residenti ad evacuare le loro case. Nel frattempo tutti i detriti, compresi frigoriferi e altre suppellettili, sono stati incapsulati, in quanto considerati potenzialmente tutti contaminati dall’amianto. L’intervento di bonifica inizierà nelle prossime ore. Si attendono i nulla osta di Asp di Agrigento e Demanio marittimo sul piano di bonifica predisposto dalla Protezione civile comunale. I lavori di smaltimento dell’eternit, che per motivi di sicurezza saranno effettuati da operai bardati con tute, guanti e maschere dureranno una settimana. I detriti saranno caricati su mezzi idonei e trasferiti in Trentino, in un’apposita discarica di amianto.