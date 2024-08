Punto di approvvigionamento in contrada Sovareto a Sciacca: riparazioni eseguite

“A seguito di una dispersione d’acqua riscontrata nella serata di ieri, 6 agosto 2024, presso il punto di approvvigionamento di Contrada Sovareto, nel comune di Sciacca, sono stati eseguiti questa mattina i necessari interventi di riparazione a conclusione dei quali lo stesso, utilizzato dalle autobotti per rifornire i cittadini e dai mezzi dei Vigili del Fuoco, è perfettamente funzionante e fruibile.L’intervento tempestivo dei nostri operatori ha garantito che il servizio sia ripreso tempestivamente e senza perdite rilevanti.Ci scusiamo per eventuali disagi causati e ringraziamo i cittadini per la loro pazienza e comprensione.” Lo rende noto l’Aica.