Sciacca, auto contro moto all’interno della galleria Belvedere: un ferito

Sulla strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula” il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni a Sciacca (km 117,800) a causa di un incidente all’interno della galleria “Belvedere”. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

L’incidente, per cause in corso di accertamento, ha coinvolto un’auto e una moto, causando il ferimento di una persona. Sul posto le forze dell’ordine e un’ambulanza del servizio 118, oltre che i vigili del fuoco. L’uomo alla guida del mezzo a due ruote è stato soccorso e trasportato in ospedale. Pare che le sue condizioni non siano gravi. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità appena possibile. (Foto Corriere di Sciacca)