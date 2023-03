Sciacca, ladri entrano in casa e rubano oro e soldi nascosti dentro un vaso

Ladri acrobati in azione a Sciacca. Ignoti si sono arrampicati fino al primo piano di un’abitazione in via delle Betulle e hanno rubato oro e soldi contanti nascosti in un vaso per le piante sul balcone. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 7 mila euro. Il colpo è avvenuto di mattina. Probabilmente ad entrare in azione due persone.

E il furto sembra più che studiato considerato che non sono stati trovati segni di scasso degli infissi e chi ha agito, evidentemente, sapeva dove mettere le mani. L’abitazione è di proprietà di un agricoltore di sessantaquattro anni del posto. È stato quest’ultimo a fare la scoperta e denunciare tutto ai carabinieri di Sciacca. Al via le indagini per risalire all’identità dei ladri.