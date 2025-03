Sorpresi con droga e coltelli al Carnevale di Sciacca: due denunce

A Sciacca controllo massiccio del territorio durante il Carnevale. I poliziotti del locale commissariato hanno denunciato alla Procura di Sciacca un agrigentino di 35 anni con precedenti penali sorpreso con due coltelli di genere vietato. A suo carico gli agenti hanno proposto al questore anche l’inibizione a tornare a Sciacca nei prossimi tre anni.

La stessa misura è stata chiesta dalla polizia per un palermitano di 45 anni che all’interno del circuito della festa è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish. A carico di quest’ultimo anche la segnalazione alla Prefettura quale assuntore di droga.

In via Gramsci due auto, Fiat Panda, sono state rubate. Una è stata poi abbandonata a distanza di un centinaio di metri. Sul furto di auto indagini in corso da parte della polizia.