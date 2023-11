Viabilità, asfaltata la strada Sciacca-Sambuca

Si asfalta la strada provinciale ex consortile 8, che collega la città di Sciacca a Sambuca di Sicilia. L’intervento, nei tratti più critici, è stato eseguito in questi giorni.

“È stata ripristinata – dice l’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino – la sicurezza e la transitabilità di un’importante arteria di collegamento. Una strada della viabilità rurale al servizio di tanti produttori agricoli. Da tempo l’Amministrazione comunale di Sciacca segnalava al Libero Consorzio dei Comuni di Agrigento, che ne ha la competenza, la necessità di interventi urgenti, per l’impraticabilità e la pericolosità di alcuni tratti col disagio di tanti produttori e cittadini. Con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, abbiamo avuto negli ultimi mesi un’intensa interlocuzione. Abbiamo più volte segnalato lo stato delle strade provinciali e l’urgenza di una loro riqualificazione. Finalmente si è raggiunto il risultato richiesto e atteso sull’ex consortile Sciacca-Sambuca. Ed è per tale motivo che ringraziamo il Libero Consorzio comunale di Agrigento per avere ascoltato le istanze di questa parte del territorio e avervi dato seguito nel più breve tempo possibile”.

L’assessore alle Attività Produttive Francesco Dimino comunica, infine, che stanno per partire i lavori di manutenzione ordinaria delle strade rurali di competenza del Comune di Sciacca: “Interventi, anche questi, importanti e attesi”.