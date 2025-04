Aids, da uno studio del Policlinico di Palermo una nuova ipotesi per il silenziamento del virus HIV

ROMA (ITALPRESS) – Gli inibitori del capside – una nuova classe di farmaci antivirali – potrebbero essere dotati di effetti terapeutici particolarmente interessanti e innovativi sull’infezione da HIV. È quanto sostengono in un lavoro dal titolo “The Complex Interactions Between HIV-1 and Human Host Cell Genome: From Molecular Mechanisms to Clinical Practice”, pubblicato sulla rivista […]