NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Con gli incontri tenuti a New York “metteremo in piedi un importante progetto che darà visibilità alla città di Palermo”. Così l’assessore al Turismo e allo Sport del Comune di Palermo, Alessandro Anello, all’Italpress, in merito alla missione istituzionale dell’Amministrazione negli Stati Uniti. Anello è stato a New York […]