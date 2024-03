Arnas Garibaldi di Catania, stabilizzati altri 50 lavoratori

CATANIA (ITALPRESS) – Prosegue il processo di stabilizzazione del personale sanitario e amministrativo dell’Arnas Garibaldi di Catania. E’ quanto si legge in una nota, che sottolinea come, “grazie alle procedure introdotte nel cosiddetto Decreto Milleproroghe del 2023, che ha consentito alle Aziende del Servizio sanitario nazionale di potere stabilizzare il personale dirigenziale e non della […]