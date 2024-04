Canicattì, massacrato di botte da due soggetti: identificati e denunciati

I poliziotti del commissariato di Canicattì hanno denunciato alla procura della Repubblica di Agrigento un trentacinquenne e un trentasettenne, entrambi del luogo, per le ipotesi di lesioni personali, rapina ed estorsione in concorso. I due soggetti, hanno raggiunto un giovane, per un regolamento di conti, e lo hanno massacrato a colpi di casco, pugni e calci, e mandandolo al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”; e poi gli hanno portato via lo scooter per poi chiedergli dei soldi. Ad allertare le forze di Polizia gli operatori dell’ospedale; gli agenti, dopo aver sentito anche la vittima, hanno identificato i due soggetti e li hanno denunciati a piede libero.