Arrestato in Tunisia un imprenditore ritenuto vicino a Cosa nostra

PALERMO (ITALPRESS) – E’ stato arrestato, ad Hammamet, in Tunisia, un imprenditore destinatario, in Italia, di una misura cautelare personale in carcere, per trasferimento fraudolento di valori, nonchè di turbata libertà degli incanti ed estorsione, aggravati dal metodo mafioso. L’operazione è stata condotta dal Gico, nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, […]