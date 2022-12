Caro voli, Schifani “Combattiamo scandalo”, Lazzerini “Nessun cartello”

CATANIA (ITALPRESS) – “Mi pare che i primi risultati si vedano. L’Antitrust ha acceso i suoi fari e già questo è un grande risultato. Era una situazione inaccettabile. Abbiamo segnalato questo fatto. Ci spiace che una società pubblica come Ita abbia potuto fare un cartello con un altro socio privato. Adesso saranno le autorità preposte a fare questa valutazione. Noi continueremo naturalmente a batterci per eliminare questo scandalo. A noi interessa la valutazione da parte dei cittadini che possano accedere alla loro terra con un prezzo umano e non con dei prezzi disumani. Questo si attiva denunciando le anomalie e aumentando il numero dei vettori”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, in merito al caro prezzi dei voli da e per la Sicilia, a margine di un’iniziativa all’aeroporto di Catania, in occasione del raggiungimento dei dieci milioni di passeggeri. A stretto giro la replica dell’amministratore delegato di Ita Airways che, a margine, dell’evento ha detto: “Non è stato fatto nessun cartello in assoluto. Peraltro è stato fatto un esposto all’Antitrust e alla Guardia di Finanza. Stanno facendo i loro rilievi”.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Ita Airways-