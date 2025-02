CATANIA (ITALPRESS) – Il 5 febbraio è una data scolpita nel cuore dei devoti di sant’Agata, a Catania. Lo è pure per i fedeli etnei e anche per chi non è praticante, che sono accorsi numerosi in Cattedrale, in occasione delle celebrazioni della ricorrenza legata alla Vergine e martire etnea, definita dal presidente della Conferenza […]