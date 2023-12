Corecom Sicilia, con Conciliaweb riconosciuti 400 mila euro agli utenti

PALERMO (ITALPRESS) – Conciliaweb, il sistema on line predisposto dall’Agcom per la risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche (telefonia, internet, pay tv), ha rimborsato quasi 400 mila euro ad utenti privati e aziende dall’insediamento del comitato del Corecom Sicilia. Sono state 3500 le conciliazioni e oltre 300 le definizioni risolte in […]