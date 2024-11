Dalla Regione 37 milioni per i comuni in difficoltà, soddisfazione Anci Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – Trentasette milioni di euro per sostenere i Comuni siciliani in difficoltà finanziaria. Sono le risorse previste in cinque decreti emanati dall’assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina, destinati ai piani di riequilibrio finanziario degli Enti locali. Una misura che in questo modo dà attuazione alla legge regionale 25 del 2024. E’ quanto […]