Incammisa vince il 10° Slalom città di Sant’Angelo Muxaro per un solo centesimo

Il decimo Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro si conclude con un’emozionante vittoria per Nicolò Incammisa, che conquista il gradino più alto del podio per un solo centesimo di secondo su Girolamo Ingardia.

Il presidente della Trapani Corse ha fermato il cronometro a 147,51, superando Ingardia (147,52) solo grazie al miglior tempo realizzato nella terza e ultima manche. Una vittoria colta in extremis dall’esperto pilota, che ha acceso l’entusiasmo del pubblico e ha riempito di gioia l’intero ambiente

della Trapani Corse, Scuderia che ha vissuto la competizione con grande unità: lo stesso Ingardia è

stato il primo a festeggiare con Incammisa, felice di aver condiviso una prestazione così alta, nonostante un problema tecnico lo abbia costretto a disputare solo la prima manche.

Grande soddisfazione anche per Andrea Raiti, che con il tempo di 148,11 ha chiuso al terzo posto

assoluto. Il pilota, che non ha preso parte alla terza manche, ha festeggiato comunque un risultato di

assoluto valore.

Dal quarto al decimo posto, la classifica ha visto protagonisti piloti di esperienza e vetture competitive: Angelo Cucchiara ha chiuso 4° con la sua Bulla, seguito da Marco Gammeri su Renault Clio Cup e Alfonso Belladonna con la Fiat Uno Turbo. A completare la top ten Tony

Maiorana (Fiat X1/9), Maurizio Mirabile (Citroen C3), Ivan Brusca (Peugeot 106) e Domenico

Giangrande con l’Elia Avrio ST09.

Presenti anche le autorità locali e Fabrizio Fonte, Sindaco di Custonaci, paese natale di Incammisa.

La top ten assoluta:

Nicolò Incammisa – Radical SR4 Suzuki – (147,51)

Girolamo Ingardia – Gloria C8 Suzuki – (147,52)

Andrea Raiti – GMG A/R – (148,11)

Angelo Cucchiara – Bulla – (153,08)

Marco Gammeri – Renault Clio Cup – (153,91)

Alfonso Belladonna – Fiat Uno Turbo – (154,20)

Tony Maiorana – Fiat X1/9 – (155,26)

Maurizio Mirabile – Citroen C3 A – (156,35)

Ivan Brusca – Peugeot 106 Rally – (157,02)

Domenico Giangrande – Elia Avrio ST09 – (162,07)

Vincitori di gruppo (con tempi):

E2SC: Nicolò Incammisa (147,51)

E2SS: Girolamo Ingardia (147,52)

E1 Italia: Marco Gammeri (153,91)

SS: Alfonso Belladonna (154,20)

A: Maurizio Mirabile (156,35)

RS Plus: Michele Radici (165,41)

N: Mario Radici (166,53)

BC: Giuseppe Noto (171,95)

Autostoriche – HST: Massimiliano Ciarcià – Fiat X1/9 – HTS3 HST3 1600 – (160,68)

Primi di classe:

E2SC 1600: Nicolò Incammisa (147,51)

E2SS 1150: Girolamo Ingardia (147,52)

E2SC 2000: Andrea Raiti (148,11)

E2SC 1150: Angelo Cucchiara (153,08)

E1 2000: Marco Gammeri (153,91)

E1 1600TB: Filippo Pilotta (163,65)

SS S7: Alfonso Belladonna (154,20)

SS S5: Tony Maiorana (155,26)

SS S4: Paolo Cusumano (170,49)

SS S1: Gaspare Gennaro (179,23)

A +2000: Maurizio Mirabile (156,35)

A 2000: Carmelo Mattina (165,09)

A 1600: Ivan Brusca (157,02)

A 1400: Carmelo Callari (174,41)

A 1150: Fabio La Greca (165,27)

N 2000: Mario Radici (166,53)

N 1600: Antonino Bellitti (167,32)

N 1400: Francesco Domingo (170,75)

RSPLUS RSP2.0: Michele Radici (165,41)

RSPLUS RSP1.6TB: Salvatore Santannera (169,00)

BC 700-2: Giuseppe Noto (171,95)

HST3 1600: Massimiliano Ciarcià (160,68)

HST2 1300: Peppino Gaetani (176,23)

HST2 700: Vincenzo Palmieri (213,75)

HST3 700: Giovanni Samuel Russo (185,92)

HST4 1600: Salvatore Spinelli (219,39)

Va in archivio, dunque, con successo il 10° Slalom Città di Sant’Angelo Muxaro, manifestazione organizzata dalla Muxaro Corse A.S.D. con il patrocinio del Comune e sotto l’egida di Aci Sport. L’evento è stato valido per il Trofeo d’Italia Slalom Sud e per il Campionato siciliano slalom Aci Sport, confermandosi tappa prestigiosa del calendario regionale.