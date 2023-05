PALERMO (ITALPRESS) – Oggi ricorre il X anniversario della Beatificazione di don Pino Puglisi, il parroco di Brancaccio, a Palermo, ucciso dalla mafia il 15 settembre 1993, nel giorno del suo compleanno. “Il riconoscimento del suo martirio è dono per la Chiesa tutta e in particolare per quella di Palermo che lo ha avuto fratello […]