Scontro tra due auto lungo la Ss189: due feriti

Scontro frontale tra due auto lungo la strada statale 189 nei pressi dell’area di servizio Q8 in territorio di Agrigento.

Il bilancio è di due feriti trasferiti a bordo di due ambulanze all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure necessarie. Non versano in pericolo di vita.

Lanciato l’allarme sul logo sono intervenuti i Carabinieri della Radiomobile di Agrigento per effettuare i rilievi.