PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia il mercato del credito al consumo sfiora i 5 miliardi di euro (4,98 fonte Assofin) pari al 9,4% (senza le carte di credito) del mercato nazionale che ne fa la terza regione in Italia per erogazioni. Questi dati sono stati illustrati in occasione di un incontro con la stampa da […]