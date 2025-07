Trovato il corpo del turista disperso in mare nel Palermitano

E’ stato trovato il corpo del turista polacco di 33 anni disperso da ieri nel mare di Ciammarita a Trappeto (PALERMO). Il giovane era entrato in mare con alcuni amici ma non era tornato a riva. Il corpo è stato recuperato da militari della capitaneria di porto e sta per essere portato a terra. Il medico legale eseguirà l’ispezione cadaverica e il pm di turno valuterà se eseguire o meno l’autopsia.