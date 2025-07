Auto in fiamme nel centro storico, al via le indagini

Notte di fuoco in via Garibaldi. Un’auto, una fiat punto bianca, è stata avvolta dalle fiamme. Lanciato l’allarme sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area ed evitare che le fiamme potessero aggredire anche le altre auto posteggiate nelle vicinanze.

Sul posto anche due volanti della Polizia che hanno avviato le indagini per risalire alle cause; secondo le prime informazioni pare si tratterebbe di un incendio mirato e dunque doloso. Sono stati acquisiti video e foto che documentano l’accaduto e che potrebbero risultare decisivi nelle indagini in corso.