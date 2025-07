Incendio alla villa Bonfiglio, fiamme distruggono la tenda della Comunità Porta Aperta

Un vasto incendio si è sviluppato nella notte all’interno della Villa Bonfiglio ad Agrigento. Le fiamme hanno completamente distrutto la tenda della Comunità missionaria Porta Aperta, realtà da anni impegnata nel sostegno ai più fragili, dove opera Maria Grazia Pellitteri, fondatrice della struttura, insieme alle altre suore.

L’incendio si è esteso rapidamente al costone roccioso sovrastante e ha raggiunto via Crispi, coinvolgendo alberi e vasta vegetazione; momenti di grande apprensione si sono vissuti per la presenza di più bombole di gas all’interno della struttura. Sul posto per ore hanno lavorato più squadre dei Vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l’area evitando una possibile tragedia. Avviate le indagini per cercare di capire la natura dell’incendio.

Nel maggio del 2024 ignoti malviventi avevano tagliato le tende della struttura, creando ingenti danni. La tenda, inaugurata nel febbraio 2023, rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità. Offre un luogo di incontro e di aggregazione per giovani, famiglie e persone in difficoltà, ospitando attività come laboratori creativi, eventi culturali, incontri di formazione e momenti di preghiera.

Questa mattina sono tanti gli attestati di solidarietà e vicinanza per la Comunità Porte Aperta. “Speriamo che la tenda possa essere ricostruita al più presto e che l’accoglienza possa continuare a essere offerta a chi ne ha bisogno.La generosità e la dedizione delle suore missionarie sono da sempre un esempio tangibile di amore e di servizio per gli ultimi”, si legge in un post del gruppo Agrigento Punto e a Capo.