Il giudice Frasca visita sede Ordine dei giornalisti Sicilia, presidio di legalità

PALERMO (ITALPRESS) – Il presidente della Corte d’Appello di Palermo, Matteo Frasca, è stato ricevuto in visita nella sede dell’Ordine dei giornalisti Sicilia, in via Bernini, a Palermo. Un luogo simbolo del contrasto alla mafia e alla criminalità, “diventato un presidio di legalità, assegnato ai giornalisti siciliani nel 2010”, ha detto Roberto Gueli, presidente dell’Ordine […]