Massimo Pinzani nuovo Direttore Scientifico dell’Irccs Ismett Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Ismett e Upmc annunciano la nomina del Professor Massimo Pinzani come nuovo Direttore Scientifico dell’Irccs Ismett.Il Professor Pinzani, rinomato professore di Medicina presso l’University College London (UCL), nel Regno Unito, e fino al Giugno 2023 titolare della Sheila Sherlock Chair e Fondatore/Direttore dell’UCL Institute for Liver and Digestive Health, è un’autorità riconosciuta […]