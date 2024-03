PALERMO (ITALPRESS) – Le banche come veicolo per lo sviluppo non solo del mondo d’impresa, ma dell’economia di tutto il Paese: a promuovere questa tesi è Gaetano Miccichè, chairman della Divisione Imi di Intesa Sanpaolo, che all’Università Lumsa di Palermo ha tenuto un incontro con gli studenti dal titolo “Sistema Paese, crescita, banche e Mezzogiorno”.Per […]