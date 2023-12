PALERMO (ITALPRESS) – “Facendo seguito alla mia nota di sabato 9 dicembre relativa alla trasmissione televisiva Far West, in onda su Rai Tre, comunico che non ho autorizzato oggi la redazione della stessa a diffondere stasera l’intervista da me rilasciata ad un giornalista della produzione nella giornata di ieri”. Così Gioacchino Natoli, ex presidente della […]