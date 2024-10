Palermo, donazione Unicredit all’Agsas per progetto “Mens Sana in Corpore Sano”

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit ha concesso un contributo economico all’AGSAS (Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali) Onlus per la realizzazione del progetto “Mens Sana in Corpore Sano”. In dettaglio l’AGSAS ha realizzato a Palermo, nella sede della Cooperativa Sociale Autismi di via Perrotta 21, un campo sportivo polivalente finalizzato all’attività motoria delle persone affette da disturbi […]