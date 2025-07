L’arcivescovo di Agrigento a tutte le chiese: “Preghiere e suoni di campane per Gaza”

L’Arcivescovo di Agrigento, Alessandro Damiano, in un messaggio inviato alla Chiesa agrigentina chiede, per Domenica 27 luglio, di intensificare la preghiera per la pace e di aderire all’iniziativa “Disertiamo il silenzio” proposta dal movimento cattolico Pax Christi per rompere il silenzio sul dramma di Gaza.

Pertanto ha invitato tutte le parrocchie a inserire una preghiera per la pace a Gaza durante la preghiera dei fedeli in tutte le messe della domenica e, alle ore 22.00, a far suonare le campane delle chiese per esprimere solidarietà e vicinanza al grido di chi soffre a causa della guerra.