Tensioni nella maggioranza, Schifani su Di Mauro: “Ieri ha fatto uno show di m…”

“Ieri Roberto Di Mauro ha fatto uno show di merda, io questi li tengo ancora per poco”. A parlare è il presidente della Regione, Renato Schifani, in un video registrato e poi pubblicato su Facebook durante la visita effettuata due giorni fa a Porto Empedocle. Le immagini sono state poi riprese da Repubblica.

Il governatore stava interloquendo con il deputato forzista Riccardo Gallo. Poche parole, ma molto significative, che testimoniano lo stato di tensione all’interno della maggioranza e il rapporto (non è mai stato un segreto) poco idilliaco con l’ex assessore regionale Roberto Di Mauro.

Lo show “contestato” al capogruppo dell’Mpa si riferisce certamente a quanto avvenuto in aula quando con il voto segreto è stata “affossata” la riforma dei consorzi di bonifica. Di Mauro ha aspramente criticato il testo promosso dalla Lega. E sono proprio gli autonomisti ad essere stati accusati – in primis da Totò Cuffaro – di avere contribuito a non far passare la riforma.