Il sindaco di Canicattì minacciato in ospedale: “Se non te ne vai ti taglio la gola”

Interviene in ospedale dove una coppia stava creando fastidi a pazienti e personale sanitario ma rischia di essere aggredito e viene minacciato di morte: “Se non te ne vai ti taglio la gola”. È successo negli scorsi giorni al Pronto soccorso del “Barone Lombardo” dove il sindaco Vincenzo Corbo è stato minacciato da un ventottenne di origine palermitane. L’uomo, insieme alla compagna, da mesi è diventato l’incubo dei sanitari. Lo scrive il quotidiano La Sicilia.

Da gennaio ad oggi sono quasi cento gli accessi effettuati in ospedale e diversi gli episodi di danneggiamento. Il sindaco Corbo si è presentato al nosocomio per constatare di persona quanto stava accadendo ma l’uomo, in evidente stato di alterazione, lo ha minacciato tentando anche di aggredirlo. Sono intervenuti anche i carabinieri a riportare la calma. Il primo cittadino, insieme al direttore sanitario dell’ospedale, ha sporto denuncia. Per la coppia, da tempo seguita dai servizi sociali, è stato disposto anche un Tso.