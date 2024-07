Sicilia Ecodigital, Pecoraro Scanio “Transizione contro fuga di cervelli”

CATANIA (ITALPRESS) – “Il problema della transizione ecologica e digitale riguarda tutta l’Italia. In particolare, poi, in Sicilia abbiamo la necessità di rilanciare con forza la transizione ecologica e digitale perchè abbiamo un’emergenza climatica particolarmente rilevante nella Regione”. Lo ha detto il presidente della Fondazione Univerde e promotore della Rete EcoDigital, Alfonso Pecoraro Scanio, in […]