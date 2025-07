Canicattì, donati 350 confezioni di alimenti alle parrocchie Santa Lucia e Santa Chiara

La società Eccellenze Italiane diretta da Benedetto Maria La China ha donato 350 confezioni di generi alimentari alle parrocchie Santa Lucia e Santa Chiara di Canicattì. La società, ha donato una consistente fornitura di generi alimentari (5 pallet) a favore delle famiglie in difficoltà economica del territorio agrigentino.

“Siamo consapevoli delle difficoltà che molte famiglie agrigentine e nissene stanno affrontando. Ritroviamo che il successo di un’impresa non si misuri solo in termini economici, ma anche nella sua capacità di restare vicina al proprio territorio. Donare questi prodotti è un piccolo gesto che ci auguriamo possa fare la differenza per chi oggi vive momenti difficili”, ha detto La China.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la parrocchia di Santa Lucia e Santa Chiara di Canicattì e con l’associazione Opere Pie.