PALERMO (ITALPRESS) – Banca del Fucino, presente in Sicilia con filiali a Palermo e Catania, ha attivato una task force per supportare le microimprese e le PMI nell’accesso ai contributi a fondo perduto erogati da IRFIS-FinSicilia, la finanziaria della Regione Siciliana. La misura è finalizzata a ridurre gli interessi sui mutui in essere all’1 gennaio […]