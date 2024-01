Un team di esperti per dare un nuovo volto alla Favorita di Palermo

PALERMO (ITALPRESS) – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, ha istituito un gruppo di lavoro multisettoriale, presieduto dal professore Giuseppe Barbera, esperto paesaggista di fama internazionale, per redigere un piano complessivo di fattibilità per la conservazione, gestione e valorizzazione del Parco della Favorita, per farne un grande, ecologico e creativo “quartiere vegetale” della città, nell’ambito […]