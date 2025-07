Cucciolo di beagle abbandonato sulla Ss640, salvato dalla polizia 

“Ieri sera un cucciolo di beagle vagava al buio sulla strada statale 640, con il rischio di essere investito e creare pericolo per la circolazione stradale, fino a quando è stato rintracciato da un equipaggio della sezione volanti. Il cucciolo, impaurito e confuso, è stato soccorso dai nostri agenti Davide e Giuseppe i quali lo hanno portato in Questura e, dopo averlo rifocillato, lo hanno consegnato al medico veterinario dell’ASP.” Lo comunica in una nota la questura di Caltanissetta.

“L’abbandono di animali è un reato punito dal codice penale – prosegue la Questura – ogni anno migliaia di cani nel periodo estivo vengono abbandonati in strada con conseguenze gravi per la loro salute e sicurezza. L’abbandono è un atto crudele e illegale e chiunque assista a un abbandono può denunciare l’accaduto alle autorità competenti.”