“Il sabato all’Italiana” al Mia Garden, torna il party più amato dagli agrigentini

Torna uno degli appuntamenti più amati della movida agrigentina. Sabato 5 luglio al via la stagione tricolore con il format de “Il Giovedì all’Italiana”. In occasione del decimo anniversario del party più amato l’organizzazione ha deciso di festeggiare eccezionalmente di sabato. Teatro dell’evento sarà il Mia Garden di San Leone. Il format de “Il giovedì all’italiana” è ormai conosciuto e apprezzato: si tratta del party rigorosamente con musica italiana che, di anno in anno, fa cantare a squarciagola migliaia di persone. I biglietti sono disponibili anche su TicketSms e l’evento è riservato soltanto ai maggiorenni.