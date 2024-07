Unicredit dona attrezzature per la riabilitazione all’Aias di Partinico

PALERMO (ITALPRESS) – UniCredit ha concesso un contributo economico all’AIAS di Partinico (PA) per l’acquisto di attrezzature per la riabilitazione di soggetti diversamente abili. L’AIAS (Associazione Italian Spastici) ETS Partinico è stata costituita nel 2010 da genitori di bambini diversamente abili e operatori sanitari di Partinico, uniti dall’esigenza di attivare un centro di riabilitazione in […]