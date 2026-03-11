10eLotto, doppietta da 40mila euro in Sicilia

A segno anche la Sicilia con una doppietta da 40mila euro nel concorso di martedì 10 marzo. Come riporta Agipronews, si tratta di due premi da 20mila euro l’uno vinti a Comiso, in provincia di Ragusa, grazie a un “7” Oro in un punto vendita di Contrada Giardinello, e a Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina, con un “9” e una giocata da 1 euro in Piazza San Sebastiano. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 29,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 800 milioni da inizio anno.