Armi ereditate senza titolo, sequestrato fucile e denunciata una 39enne

La donna è stata denunciata in stato di libertà per omessa denuncia e detenzione abusiva di armi

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Nell’ambito dei controlli mirati disposti dall’Arma dei Carabinieri sul corretto possesso e sulla detenzione delle armi, i militari della Stazione di Ramacca, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori” del 12° reggimento “Sicilia”, hanno eseguito un controllo domiciliare nel centro abitato di Ramacca.

Nel corso dell’attività, una donna di 39 anni, residente in paese, è stata trovata in possesso di un fucile calibro 12 appartenuto al padre deceduto. L’arma, però, era da lei detenuta illegalmente perché, anche in caso di successione ereditaria, le armi non possono essere automaticamente detenute dagli eredi senza aver prima regolarizzato la posizione presso l’Autorità di Pubblica Sicurezza.

La donna è stata denunciata in stato di libertà per omessa denuncia e detenzione abusiva di armi, e il fucile è stato immediatamente sottoposto a sequestro. 

L’operazione rientra in un più ampio piano di verifiche volto a garantire che la detenzione di armi avvenga nel pieno rispetto delle regole. La legge, infatti, impone obblighi stringenti a carico dei possessori, sia in termini di autorizzazioni amministrative sia per quanto riguarda la custodia, la denuncia e il trasferimento delle armi. Il mancato rispetto di tali disposizioni comporta responsabilità penali, indipendentemente dall’assenza di precedenti o dall’uso effettivo dell’arma. La corretta gestione delle armi rappresenta un elemento fondamentale per la sicurezza collettiva e richiede consapevolezza, attenzione e rispetto rigoroso della normativa.

