Con ascia distrugge citofono e defibrillatore della caserma: denunciato romeno

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno denunciato uno straniero 49anni per danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo che lo stesso avrebbe danneggiato il citofono ed il defibrillatore del Comando Stazione.

Dalle immagini della videosorveglianza della caserma infatti veniva notato il 49enne originario della Romania che dopo aver arrestato la marcia in prossimità dell’ingresso, scendeva dalla propria autovettura, risultata priva di coperta di assicurazione e dopo aver impugnato un’ascia, senza alcun apparente motivo, colpiva ripetutamente il citofono e il defibrillatore mandandoli in frantumi.