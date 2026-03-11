Ultime Notizie

Con ascia distrugge citofono e defibrillatore della caserma: denunciato romeno

Deve rispondere di danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere

Pubblicato 4 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Mazara del Vallo hanno denunciato uno straniero 49anni per danneggiamento aggravato e porto di armi od oggetti atti ad offendere dopo che lo stesso avrebbe danneggiato il citofono ed il defibrillatore del Comando Stazione.

Dalle immagini della videosorveglianza della caserma infatti veniva notato il 49enne originario della Romania che dopo aver arrestato la marcia in prossimità dell’ingresso, scendeva dalla propria autovettura, risultata priva di coperta di assicurazione e dopo aver impugnato un’ascia, senza alcun apparente motivo, colpiva ripetutamente il citofono e il defibrillatore mandandoli in frantumi. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 4/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Enna

Trovata droga nell’auto, arrestato medico dell’ospedale di Enna
Ultime Notizie

Con ascia distrugge citofono e defibrillatore della caserma: denunciato romeno
dalla Regione

Campo largo Sicilia; “Schifani si dimetta dopo lo scandalo Iacolino”
Agrigento

Manutenzione strade provinciali della zona centro-nord, al via bando
Politica

Sanità, Grasso (FI): “non sono indagata e non conosco Vetro. Respingo ogni insinuazione e valuto azioni legali”
Agrigento

Agrigento, ieri al Museo Pietro Griffo la conferenza “Scenari di Pace”
banner italpress istituzionale banner italpress tv