L’Anas aumenta il budget per i lavori in Sicilia nel 2025

“Il lavoro di Anas in Sicilia negli ultimi anni ha portato a un aumento rilevante di produzione sia per la manutenzione programmata, sia per le nuove opere. Si può osservare un trend in costante crescita se si confrontano le produzioni relative alla manutenzione programmata nell’arco temporale che va dal 2021 al 2024. Difatti, nel 2021 l’anno si è chiuso con un investimento pari a 107,08 milioni di euro; nel 2022 l’investimento è stato di 133,07 milioni di euro; nel 2023 l’importo è cresciuto a 142,77 milioni di euro; mentre il 2024 si è chiuso con 205,82 milioni di euro”.

A renderlo noto è la stessa Anas, spiegando che con tali interventi è stata migliorata la pavimentazione stradale, la qualità e la sicurezza delle opere d’arte, delle gallerie, degli impianti tecnologici e delle barriere stradali. Per il 2025 è stato pianificato un ulteriore incremento di budget da destinare alla manutenzione programmata pari ad oltre 237 milioni di euro. Per gli investimenti annuali nelle nuove opere realizzate sull’Isola dal 2021 al 2024, invece, si registra un trend in crescita del 413%.

“Si prendono in considerazione – prosegue la nota dell’Anas – i 53,73 milioni di euro di investimenti del 2021; i 99,85 milioni di euro del 2022; i 100,09 milioni di euro del 2023; fino ad arrivare ai 221,65 milioni di euro relativi all’anno 2024. Per il 2025 è stato pianificato un ulteriore incremento di budget pari ad oltre 247,48 milioni di euro. Questi investimenti hanno consentito di aprire al traffico nuovi tronchi stradali e di avviare diversi cantieri. Nel corso del 2025 partiranno ulteriori lavori sul territorio che contribuiranno in maniera significativa al processo di riqualificazione/trasformazione della rete stradale e autostradale regionale”.